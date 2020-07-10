Зеленский переехал в госрезиденцию. Ранее он обещал отдать ее "деткам"

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Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что президент Украины переехал на государственную дачу в элитном поселке. Перед этим ее отремонтировали на бюджетные деньги.

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Зеленский переехал в госрезиденцию. Ранее он обещал отдать ее детскому лагерю

Президент Украины Владимир Зеленский вопреки своим предвыборным речам переехал жить в государственную резиденцию, которая находится под Киевом, в элитном поселке Конча-Заспа. Там живут многие украинские политики и бизнесмены. Это установили журналисты программы "Схемы".

"Потом мы удивляемся, почему наши политики приходят к власти и совершают одни и те же ошибки. А меня бы на одну неделю туда отправить. Чтоб простой учитель жил как президент" – это фраза из сериала "Слуга народа".

В нем Владимир Зеленский сыграл учителя истории, который стал президентом Украины. Тогда еще актер Зеленский резко осуждал политиков, которые пользуются государственными привилегиями за счет бюджета – кортежами, льготами и государственными дачами.

А в разгар предвыборной кампании в интервью "РБК-Украина" Зеленский заявил, что государственные резиденции надо "отдать детям под лагеря".

"Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно.

Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей. Это все для экскурсий", – говорил Зеленский.

С тех пор прошло больше года. И Зеленский таки ездит в государственную резиденцию в элитный поселок под Киевом Конча-Заспа. Тут живут многие известные украинские политики.

Журналисты-расследователи программы "Схемы" неоднократно фиксировали, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направляется в сторону Конча-Заспы и заезжает на режимную территорию, утром – обратно.

"Это может свидетельствовать о том, что президент Зеленский остается тут ночевать", – отмечает журналист Михаил Ткач.

До 2014-го в этой резиденции жил третий президент Украины Виктор Ющенко. После событий на Майдане трехэтажный особняк даже планировали продать, показали тогда журналистам: тут есть четыре спальни, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн, массажный кабинет. Но в конце 2019-го в резиденции внезапно начался ремонт.

После публикации расследования в Офисе президента сообщили: свой дом Зеленский продал и действительно переехал с семьей в Конча-Заспу. Утверждают, что на время.

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