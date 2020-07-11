В Балтийское море вошла российская атомная подлодка

Подводная лодка с крылатыми ракетами вошла в Балтийское море под Мостом Большого Бельта, соединяющим принадлежащие Дании острова Фюн и Зеландия.

Forbes сообщил, что Россия обычно шлет в этот район только дизель-электрические подлодки, а прибытие подлодки класса Oscar-II увеличивает мощь военного флота России в Балтийском море.

Ожидается, что подводная лодка примет участие в параде Дня российского военного флота 26 июля в Санкт-Петербурге. Однако журнал выдвинул версию, что она могла бы принять участие в военных учениях вместе с другими единицами флота, и это стало бы демонстрацией силы в Балтийском море.

Forbes отмечает, что "Орел" важен, так как транспортирует сверхзвуковые ракеты "П-99 Оникс", которые могут быть направлены как против военных кораблей, так и против сухопутных целей. В них можно загрузить и крылатые ракеты наземного нападения "3M13K Калибр", которые примерно эквивалентны американским крылатым ракетам Tomahawk.

"Орел" - одна из трех подлодок класса Oscar-II, до сих пор служащих в Северном флоте России. Все они прикреплены к 11-й дивизии подводных лодок, стоящей на якоре на Кольском полуострове к северо-западу от Североморска.

Подводная лодка была спущена на воду 19 января 1989 года на северодвинском судостроительном заводе "Севмаш", и была предусмотрена для советского военного флота. С 1991 по 1993 годы эта подлодка называлась "Северодвинск", но в 1993 году ее назвали "Орел" и включили в военный флот РФ.