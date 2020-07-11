АвтоВАЗ показал модель, которая будет носить имя Лада Нива

В частности, классика российского автопрома - ВАЗ 2121 (Лада Нива) - уже давно не Нива. Эта модель, прожившая без значительных изменений более четырех десятилетий, уже хорошее время называется Лада 4х4, а различные дополнения в название обозначают различные ее модификации.

ФОТО: АвтоВАЗ

Вроде бы элементарно - Нива сейчас 4х4 и точка. Однако не все так просто, как кажется сначала. Когда "бросаешь взгляд" на предложение актуальных моделей, в нем вместе с Лада 4х4 есть и модель Лада Нива - сильно отличающийся от классической Нивы автомобиль с более современным дизайном и оборудованием.

Несмотря на то, что с названиями вышла полнейшая каша, базируемый в Тольятти производитель сейчас старается разложить все по полкам, чтобы неясностей больше не было. Сейчас Лада Нива называется модель, ранее известная как Chevrolet Niva. Она появилась в 2000 году, тогда тольяттинское предприятие разработало Лада Нива 21 века, и два года спустя название сменилось на Chevrolet Niva, так как производством занималось совместное предприятие GM АвтоВАЗ.

ФОТО: АвтоВАЗ

В 2019 году российская сторона договорилась о выкупе части General Motors на совместном предприятии, и теперь компактный внедорожник снова гордо носит имя Лада и соответствующую эмблему в центре решетки радиатора.

Вместе со сменой бренда модель Нива пережила изменения и в дизайне, где наиболее видимые новые элементы - блоки передних фар и решетка радиатора. В техническом плане значительных изменений нет, и в автомобиле по-прежнему двигатель объемом 1,7 литра с 80 лошадиных сил. Системой постоянного полного привода с блокируемым центральным дифференциалом и пониженными передачами управляет пятиступенчатая механическая коробка передач.

ФОТО: АвтоВАЗ