За прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев Covid-19

Согласно данным SPKC, один из заболевших недавно вернулся из-за рубежа, а еще шесть случаев связаны с предыдущими очагами заболевания, о которых сообщалось на этой неделе. По еще одному случаю источник заражения уточняется.

В целом с начала пандемии проведено 167 480 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1173 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19.

В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 183 пациента.

Как сообщалось, на этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11.

SPKC на этой неделе выявил три вспышки Covid-19, связанные с компаниями людей, посещавших рестораны и кафе. Эпидемиологическое расследование этих случаев продолжается, а количество заболевших может увеличиться.

SPKC опубликовал список шести общественных мест в Лиепае и двух в Риге, где у посетителей был риск заразиться Covid-19, поэтому им рекомендуется следить за здоровьем и в случае необходимости сделать тест. Эпидемиологи призывают следить за своим здоровьем тех, кто посещал в период с вечера 27 июня до вечера 8 июля ресторан Aqua Luna в Риге, с вечера 28 июня до вечера 9 июля ресторан Kinki в Риге, вечером 3 июля был в гостинице Sport Hotel в Лиепае и посещал вечером 3 июля лиепайский ресторан 7.linija. Осторожны должны быть и те, кто вечером 4 июля посещал кафе Darbnica, пивной бар Miezis&Ko, кафе Delisnack, а вечером 5 июля - лиепайское кафе Vejš.

Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство в пятницу постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.