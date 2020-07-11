Сб, 11.07.2020
Нужно думать, как контролировать восточную границу, чтобы потом не удивляться, откуда появляются вирусоносители. Чем лучше мы будем защищать внешнюю границу, тем меньше придется "сидеть" нашим людям. Каспар Герхардс, министр земледелия

Видео ⟩ В Лиепайском порту загорелось устройство по перегрузке зерна

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Утром в субботу в Лиепае на одной из пристаней порта загорелось устройство по перегрузке зерна, сообщает агентство LETA.

Вызов на улицу Бривостас был получен в 7:16.

На месте происшествия работают 22 спасателя, используются шесть автоцистерн и две автолестницы. Тушение пожара затрудняет сильный ветер.

Пожарно-спасательная служба призывает жителей, почувствовавших запах дыма, закрыть окна и отключить вентиляцию помещений. Кроме того, спасатели призывают не приближаться к месту событий.

Площадь пожара еще выясняется, однако пострадавших нет.

Принимая во внимания специфику объекта, возгоранию присвоен статус пожара повышенной опасности.

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