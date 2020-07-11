Видео ⟩ В Лиепайском порту загорелось устройство по перегрузке зерна

Утром в субботу в Лиепае на одной из пристаней порта загорелось устройство по перегрузке зерна, сообщает агентство LETA.
Вызов на улицу Бривостас был получен в 7:16.
На месте происшествия работают 22 спасателя, используются шесть автоцистерн и две автолестницы. Тушение пожара затрудняет сильный ветер.
Пожарно-спасательная служба призывает жителей, почувствовавших запах дыма, закрыть окна и отключить вентиляцию помещений. Кроме того, спасатели призывают не приближаться к месту событий.
Площадь пожара еще выясняется, однако пострадавших нет.
Принимая во внимания специфику объекта, возгоранию присвоен статус пожара повышенной опасности.
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