"И вырвались на волю": Александ Ревва представил новый клип о завершении карантина
Российский шоумен и певец Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, представил клип на песню "Перетанцуй меня".
Клип начинается того, что исполнитель танцует один в квартире. На экране у него чат-конференция с другими людьми. Артист выпрыгивает с балкона и оказывается во дворе. Он начинает зажигательно танцевать.
В итоге вместе с Реввой танцует целая толпа. На всех защитные маски и перчатки, которые они в итоге снимают.
"Новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя мы вырвемся на волю", - говорится в описании ролика.
За стуки клип посмотрели свыше 300 тысяч человек.
Мнение в комментариях разделились. Одни подписчики считают, что это не песня, а реклама нового жилого комплекса, а другие отмечают, что артист верен себе и создает зажигательные треки.
На данный момент, клип собрал 15 тысяч лайков и всего 2,7 тысячи дизлайков.
Видео: Артур Пирожков - "Перетанцуй меня"
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