Возможное похищение Бузовой и потеря Прилучным пса, которого вернули через Агату

"А было ли похищение?"

Итак, несколько дней назад многочисленные новостные порталы стали пестрить заголовками:

"Ольгу Бузову похитили в центре Москвы", "Ольгу Бузову похитили?", "В Сети появились кадры похищения Ольги Бузовой", "Ольгу Бузову похитили в центре Москвы. Ее жениху смешно" и т. д.



Доступно даже видео, которое кто-то якобы случайно записал. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как незнакомцы подбегают к ведущей шоу "Дом-2" и набрасывают ей на голову мешок. После чего тащат девушку к машине.

Действие происходит ночью или поздно вечером в одном из районов Москвы. На видео Ольга идет не одна, а в сопровождении приятеля.

Откровенно говоря, это видео сразу кажется постановочным! Согласны?

Если раньше звезда иногда перемещалась самостоятельно и без телохранителей, то после истории с захватчиком банка, который требовал привести ему Бузову, ей усилили личную охрану.

Галерея: Ольга Бузова в Риге

Комментариев менеджеров артистки или представителей правоохранительных органов по этому случаю мы не нашли.

Кстати, если посмотрите сторис Бузовой, то там видно, что она редко перемещается одна и не на машине.

Спустя какое-то время Ольга вышла на связь в соцсетях и принялась ругать журналистов, которые успели выпустить ряд публикаций с громкими заголовками о похищении. Она подчеркнула, что статьи серьезно взволновали ее родных и близких.

"После ситуации, которая произошла сегодня ночью, в который раз убеждаюсь, к чему может привести неправильно донесенная информации. Вы хотя бы думайте о последствиях, серьезнее относитесь к таким вещам, когда распространяете ложь. Да, был стресс, который я пережила сегодня ночью, но знайте, что сегодня со мной все хорошо. Что происходило, я пока не могу сказать, отложим это до понедельника", - сказала она.

Очевидно, до понедельника мы не узнаем, что же происходило с Ольгой. Но шум в желтой прессе поднялся знатный!

Видео: Предполагаемое похищение Ольги Бузовой

Слухи вокруг Павла Прилучного



Страсти по Прилучному не утихают. Кажется, что актер уже дал понять, что свою личную жизнь комментировать не собирается, но тут журналисты раздобыли более чем хорошие кадры, на которых он отдыхает в Ялте с детьми вместе со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Понятно, что личное - это личное. Если они и не комментируют свои отношения, то это их дело. Тут мы на стороне звезд!

Портал Womanhit.ru решил пойти другим путем и дозвонился до актрисы, чтобы узнать, как проходит ее отпуск. Но Мирослава стала отрицать, что находится в Ялте. Признав при этом, что хотела бы уехать отдыхать к морю.

Честно говоря, пара всех окончательно запутала. Поклонники уже стали сомневаться в увиденных кадрах. Появились предположения, что, может быть, это вообще другая женщина, похожая на Мирославу. Вдруг актер нанял няню? Как думаете?

Ведь Павлу одному с двумя детьми не так легко управиться. Тем более что с собой на море он взял своего пса Тора. В какой-то момент актер упустил его из виду и тот пропал.

К счастью, Тора нашли. Его чудом обнаружила мама продюсера телеканала ТНТ.

"Гуляли вечером по пляжу и увидели собаку, которая там одиноко бродила. Нам потом сказали, мол, пес целый день бегает тут, ищет хозяев. Потом мы услышали, что Прилучный потерял собаку на море и объявил за ее находку 50 тысяч рублей (примерно 600 евро. - Прим. ред.)", - цитирует женщину "Комсомольская правда".

Через знакомых ей удалось найти телефон Агаты Муцениеце, она попросила передать Павлу, что нашла собаку. Портал сообщает, что все закончилось благополучно и пса вернули актеру благодаря участию Агаты.

Вот такие вот звездные страсти! Мы будем продолжать держать руку на пульсе и оставаться в курсе событий.

До встречи через неделю!