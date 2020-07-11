Угрожал судье: Артур Карашаускс дисквалифицирован на месяц и заплатит штраф

В заявлении дисциплинарного комитета ЛФФ говорится, что после матча "Валмиеры" и "Лиепаи", который состоялся 8 июля, судьи внесли в протокол заметку о том, что Карашаускс угрожал арбитру.

За подобное нарушение дисциплинарный комитет ЛФФ автоматически присуждает дисквалификацию игроку, но в случае с Карашаусксом учитывались и другие факторы - сокращённый график чемпионата (три, а не четыре круга) и прогнозируемое количество матчей, которые пришлось бы пропустить.

Принимая во внимание всё вышеперечисленное дисциплинарный комитет ЛФФ принял решение дисквалифицировать Артура Карашаускса до 8 августа (включительно). Кроме того, игроку был присуждён штраф в размере 700 евро.

Таким образом, Карашаускс не сможет помочь "Лиепае" на протяжении семи матчей - против "Спартака", "Тукумса", "Метты", "Риги", "Даугавпилса", "Елгавы" и РФШ.

Для клуба из Курземе дисквалификация Карашаускса - большая потеря. Футболист неплохо начал сезон и отдал три голевые передачи. В данный момент "Лиепая" занимает восьмое место в чемпионате Латвии.