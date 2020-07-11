Сб, 11.07.2020
Нужно думать, как контролировать восточную границу, чтобы потом не удивляться, откуда появляются вирусоносители. Чем лучше мы будем защищать внешнюю границу, тем меньше придется "сидеть" нашим людям. Каспар Герхардс, министр земледелия
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Угрожал судье: Артур Карашаускс дисквалифицирован на месяц и заплатит штраф

Угрожал судье: Артур Карашаускс дисквалифицирован на месяц и заплатит штраф

Артур Карашаускс

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Футболист клуба "Лиепая" Артур Карашаускс заработал дисквалификацию из-за угроз в адрес судьи. Об этом сообщается в заявлении дисциплинарного комитета Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

В заявлении дисциплинарного комитета ЛФФ говорится, что после матча "Валмиеры" и "Лиепаи", который состоялся 8 июля, судьи внесли в протокол заметку о том, что Карашаускс угрожал арбитру.

За подобное нарушение дисциплинарный комитет ЛФФ автоматически присуждает дисквалификацию игроку, но в случае с Карашаусксом учитывались и другие факторы - сокращённый график чемпионата (три, а не четыре круга) и прогнозируемое количество матчей, которые пришлось бы пропустить.

Принимая во внимание всё вышеперечисленное дисциплинарный комитет ЛФФ принял решение дисквалифицировать Артура Карашаускса до 8 августа (включительно). Кроме того, игроку был присуждён штраф в размере 700 евро.

Таким образом, Карашаускс не сможет помочь "Лиепае" на протяжении семи матчей - против "Спартака", "Тукумса", "Метты", "Риги", "Даугавпилса", "Елгавы" и РФШ.

Для клуба из Курземе дисквалификация Карашаускса - большая потеря. Футболист неплохо начал сезон и отдал три голевые передачи. В данный момент "Лиепая" занимает восьмое место в чемпионате Латвии.

Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ