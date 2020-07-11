"Он выпал из грузовика". Мужчина на работе в Риге нашел экзотическое животное

Неделю назад мужчина на своем рабочем месте в Риге столкнулся с чем-то совсем необычным - он нашел выпавшую из грузовика черную рептилию, похожую на ящерицу. Портал Apollo связался с сотрудником Рижского зоопарка Марисом Лиелканском, который помог понять об интересной находке больше.

Мужчина поделился фотографией необычной ящерицы у себя в профиле в Facebook и хотел выяснить, что это за животное. В комментариях несколько человек сразу же заявили, что это геккон.

Автор фотографии нашел геккона выпавшим из грузовика, который, возможно, приехал в Латвию из-за границы.

Экзотическое создание мужчина уже через пару часов доставил в безопасность, где заботу о нем на себя взяли знающие люди.

"Кто это такой?"

Лиелкалнс порталу Apollo рассказал, что он вместе с коллегами пришел к выводу, что это скорее всего мавританский геккон. "Точно я смогу установить это, увидев ящерицу в жизни и увидев все ее приметы".

Лиелкалнс сказал, что конкретный вид - мавровый или мавританский геккон - один из четырех видов гекконов, встречающихся на юге Европы.

Ареал вида охватывает и северные регионы Африки. Кроме того, он завезен в Америку и Азию. Гекконам нравятся теплые каменистые места, в том числе подходящими для жизни эти гекконы считают квартиры людей, так как свет ночью привлекает насекомых - их корм.

Обитают ли в Латвии гекконы?

Лиелкалнс указывает, что в Латвии гекконы не встречаются, так как они живут в куда более теплых регионах, поэтому для нас это животное экзотическое.

"После попадания сюда возможности выживания малы, так как температуры слишком низкие. И, скорее всего, не попав к людям, этот конкретный геккон погиб бы", - пояснил Лиелканлс.

Эксперт указывает, что летом животное какое-то время могло бы прожить в дикой природе, однако с началом холодного сезона жизнь геккона очень сильно бы осложнилась.

Эксперт зоопарка поясняет, что в этом случае действия нашедшего геккона мужчины были очень правильными, так как "наиболее разумно было бы доставить это животное в Рижский зоопарк".

"Этой ящерице необходим как теплый террариум, так и достаточно большое количество насекомых для корма, что обычно довольно сложно обеспечить", - пояснил эксперт.

Мавританский геккон - обычный вид и не включен в Красную книгу или списки Вашингтонской конвенции (CITES).

В случаях, если вид находится в списках CITES, необходимы документы о легальном происхождении и приобретении животного.

"Если их нет, последствия суровы - серьезные штрафные санкции, конфискация животного и суды.

Как в случае с черным леопардом или черной пантерой, ранее найденной и конфискованной в одной из рижских квартир", - пояснил Лиелканлс.

Серьезность ситуации

"Меня тревожит немного другая вещь - из-за глобализации, международных контактов и путешествий в новые места попадает большое число иноземных обитателей, не характерных для местной фауны", - сказал Лиелкалнс.

Эксперт указал, что часть ввезенных животных абсолютно не предназначена для выживания в Латвии и поэтому быстро погибнет в чужих условиях.

В свою очередь другие виды более пластичны и могут приспособиться к жизни в новом доме. В результате могут образоваться жизнеспособные популяции, которые могут конкурировать с местными видами и даже выдавить их из естественных мест обитания, например, съев кормовую базу местного вида.

"Приходя на новые места, животное не только само по себе может нанести ущерб, подобное влияние могут оказать и его "попутчики" - внутренние и внешние паразиты", - рассказал Лиелканлс.

Это означает, что паразиты прибывшего животного могут начать использовать представителей местного вида для своего существования.

"В таких случаях последствия довольно печальны, так как наши виды не приспособились к сожительству или борьбе, поэтому страдают куда сильнее переносчиков", - пояснил представитель зоопарка.

"Таким образом у пришедших или инвазивных видов появляются дополнительные возможности "съесть" местных. "В качестве примера могу упомянуть жителей маленького острова в Океании и грипп. Для нас грипп обычное дело, но у людей, которые им никогда не болели, он проходит в очень тяжелой форме.

"У нас вместе с иностранными овощами, фруктами, растениями, а также в транспортных средствах (коробках грузов, балластовых водах кораблей) привозится много живых существ", - указал Лиелканлс.

По словам эксперта, обычно это хладнокровные животные, так как они способны переносить понижение температуры и пережить путь - чем холоднее, тем ниже уровень обмена веществ животного, и тем меньше нужно есть.

Лиелканс открыл, что в Латвии находили ввезенных богомолов, различных амфибий, пауков и ящериц.