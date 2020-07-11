Сб, 11.07.2020
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В аварии в Смилтенском крае погиб человек

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Смилтенском крае в пятницу в результате ДТП погиб один человек, пострадали еще двое, сообщили в Государственной полиции.

Автоавария произошла в Бломской волости на дороге Бломе-Марснени, где столкнулись автомобили Volvo и Volkswagen.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 83 ДТП, пострадали 19 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 371 протокол, в том числе 147 за превышение скорости, 11 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и пять за агрессивное вождение.

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