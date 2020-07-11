В аварии в Смилтенском крае погиб человек

В Смилтенском крае в пятницу в результате ДТП погиб один человек, пострадали еще двое, сообщили в Государственной полиции.
Автоавария произошла в Бломской волости на дороге Бломе-Марснени, где столкнулись автомобили Volvo и Volkswagen.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 83 ДТП, пострадали 19 человек.
За различные нарушения правил дорожного движения составлен 371 протокол, в том числе 147 за превышение скорости, 11 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и пять за агрессивное вождение.
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