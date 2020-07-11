На субсидии для зарплат в отрасли туризма планируют выделить более 19 миллионов евро

Министерство разработало правила о предоставлении поддержки предприятиям отрасли, затронутым кризисом из-за Covid-19, которые определяют порядок и объем поддержки.

Планируется, что на эти цели из госбюджета будет выделено 19,2 млн евро. Поддержку можно будет получить в виде грантов для преодоления последствий кризиса из-за Covid-19.

Размер поддержки составит до 30% от суммы уплаченных конкретным предприятием в 2019 году социальных взносов, но не более 800 тыс. евро для группы связанных юридических лиц.

На поддержку смогут претендовать предприятия индустрии гостеприимства, чьи доходы от хозяйственной деятельности во время кризиса из-за Covid-19 в течение месяца в период с апреля по июнь этого года по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года уменьшились на 20%.

На поддержку могут претендовать предприятия, у которых на день подачи заявления не будет долгов по администрируемым Службой государственных доходов (СГД) налогам на сумму свыше 1000 евро, за исключением налоговых платежей, по которым предоставлено продление срока уплаты или заключены соглашения об условиях уплаты.

Подать заявку на поддержку можно будет до 30 сентября этого года в Латвийское агентство инвестиций и развития, которое будет контролировать использование предоставленных средств. Если выяснится, что предприятие не использовало полученные средства в полном объеме для выплаты зарплат, оно должно будет вернуть использованные не по назначению средства в двойном размере.

Программа помощи еще должна быть согласована с Европейской комиссией.

Согласно данным СГД, для поддержки квалифицируются 7356 предприятий, общая численность работников которых составляет 61 988 человек, а средняя брутто-зарплата - 626 евро в месяц.