Covid-19 добрался до латвийского футбола: переносятся игры, заболел вице-президент "Валмиеры"

Федерация сообщает, что в сотрудничестве с ответственными органами предприняты все необходимые меры для ограничения распространения болезни. В клубах высшей лиги в четверг и пятницу проведены централизованные тесты на Covid-19, они продолжатся и в последующие дни.

Сразу после получения информации о заболевании Covid-19 Гунтара Индриксонса, который 3 июля участвовал в конгрессе LFF и выдвигался на должность члена правления, было организовано тестирование работников федерации и членов правления, а также начато оповещение участников конгресса.

В результате тестирования выявлено четыре случая Covid-19 у персонала двух клубов (в одном клубе - три, во втором - один случай). Три из четырёх случаев заболевания связаны с совместной поездкой в транспортном средстве после конгресса 3 июля вместе с Индриксонсом.

Четвёртое лицо положительные анализы получило после централизованного тестирования в клубе.

Обо всех случаях проинформированы специалисты SPKC.

Юрмальский "Спартак" в субботу на своей странице в Facebook сообщил, что после конгресса оперативно было организовано тестирование работников, игроков и обслуживающего персонала, и в результате выявлено три положительных результата у представителей руководства и обслуживающего персонала.

В двух случаях причина заражения ясна, так как оба находились в тесном контакте с человеком, у которого был обнаружен Covid-19, пути инфицирования ещё одного человека выясняются. У остальных работников и игроков клуба тесты на коронавирус были отрицательными.

Клуб "Валмиера" подтвердил, что положительный тест на Covid-19 выявлен у вице-президента клуба Улдиса Пуцитиса. В целом в клубе тесты сдали 46 игроков и работников, у остальных результаты были отрицательными.

В целях безопасности было принято решение на неопределённое время перенсти матч между юрмальским "Спартаком" и "Лиепаей", запланированный на 12 июля.

Кроме того, в дальнейшем на матчах Высшей лиги будет ограничено число зрителей.

До этого в результате проверок после конгресса LFF был констатирован еще один случай заболевания Covid-19.

Кроме того, члены семьи одного заболевшего в пятницу находились в тренировочном лагере клуба Metta в центре обучения и тренировок LFF Staicele. После консультаций риски заболевания были оценены как низкие.