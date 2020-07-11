В странах Балтии растут цены на бензин

Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Дизельное топливо дороже всего было в Риге, дешевле всего - в Таллинне.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,2% до 1,139 евро за литр, дизельное топливо - на 2,4% до 1,049 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,9% до 1,113 евро за литр, а цена дизельного горючего осталась прежней - 1,003 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки стал дороже на 2,5% и стоил 1,229 евро за литр, а дизельное горючее по-прежнему стоило 0,999 евро за литр.

Цены автогаза на этой неделе были стабильными. В Риге он стоил 0,545 евро за литр, в Вильнюсе - 0,539 евро, а в Таллинне подешевел на 0,03% до 0,585 евро за литр.