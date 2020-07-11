Сб, 11.07.2020
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Элвис Мерзликин сделал предложение своей любимой

Латвийский хоккеист Элвис Мерзликин в своём аккаунте в Instagram поделился радостными новостями - он сделал предложение своей даме сердца Александре.

К опубликованному кадру хоккеист лаконично добавил эмоджи в виде кольца, вероятно, это позволяет понять, что Элвис попросил руки своей подруги. Кроме того, в комментариях фанаты и друзья начали поздравлять пару.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Почти одновременно с Элвисом его любимая разместила фото у себя в Instagram, подписав его романтическим посланием для хоккеиста.

"Я всегда любила тебя, и, когда ты любишь кого-то, ты любишь всего человека, именно таким, какой он есть, а не таким, как ты хотела бы, чтобы он был".

Это уже не первый раз, когда Мерзликин обручается - в 2017 году он сделал предложение швейцарке Луане, с которой был вместе пять лет. Годом позже он сообщил, что отзывает свое предложение, так как любимая женщина была ревнивой.

Напомним, Элвис Мерзликин выступает в КХЛ за "Коламбус блю джекетс".

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