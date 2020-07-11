Элвис Мерзликин сделал предложение своей любимой

К опубликованному кадру хоккеист лаконично добавил эмоджи в виде кольца, вероятно, это позволяет понять, что Элвис попросил руки своей подруги. Кроме того, в комментариях фанаты и друзья начали поздравлять пару.

Почти одновременно с Элвисом его любимая разместила фото у себя в Instagram, подписав его романтическим посланием для хоккеиста.

"Я всегда любила тебя, и, когда ты любишь кого-то, ты любишь всего человека, именно таким, какой он есть, а не таким, как ты хотела бы, чтобы он был".

Это уже не первый раз, когда Мерзликин обручается - в 2017 году он сделал предложение швейцарке Луане, с которой был вместе пять лет. Годом позже он сообщил, что отзывает свое предложение, так как любимая женщина была ревнивой.