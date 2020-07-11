Фото ⟩ В таллиннской школе прогремел взрыв: причиной стало самодельное взрывное устройство

"Спасатели выяснили, что в одном классном помещении произошел взрыв, в результате которого разбились окна класса. Во время осмотра места происшествия саперы установили, что взрыв был вызван самодельным взрывным устройством из четырех баллончиков дезодоранта", - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. Никто не пострадал.

Школьный директор Ану Лууре сказала Postimees, что она не может комментировать случившееся. "Сейчас летние каникулы. Школьное здание пустует", - добавила она.

Полицейские для выяснения обстоятельств случившегося доставили в отделение двух подростков, которых есть основание подозревать в совершении данного деяния.

Все обстоятельства случившегося выясняются.