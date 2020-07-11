Официально: сезон НХЛ возобновится 1 августа

Тренироваться клубы смогут начать 13 июля. 26 июля игроки 24 команд отправятся в города Торонто и Эдмонтон, где пройдёт розыгрыш Кубка Стэнли.

THE BRACKET IS SET 🙌



Who's your pick to win the #StanleyCup? pic.twitter.com/UsXpgYL44n — NHL (@NHL) July 11, 2020

В Торонто сыграют 12 команд Восточной конференции, в Эдмонтоне - Западной.

Планируется,что серии финалов конференций состоятся в Эдмонтоне и начнутся 8 сентября. На той же арене пройдёт и финал Кубка Стэнли - серия начнется 22 сентября и завершится до 4 октября.

Напомним, в марте в связи с пандемией Covid-19 НХЛ приостановила регулярный сезон. В конце мая НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат. Вместо этого состоится расширенный розыгрыш Кубка Стэнли - в нём вместо 16 команд примут участие 24 - по 12 лучших с обеих конференций.