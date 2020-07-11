Сб, 11.07.2020
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В возрасте 27 лет умерла чемпионка мира по шорт-треку

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу после короткой болезни в возрасте 27 лет умерла чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рёйвен, сообщила Международная конькобежная федерация.

После заболевания во время тренировочного лагеря во Франции ван Рёйвен две недели находилась в больнице Перпиньяна. Там у неё началось внутреннее кровоизлияние. Последние дни она провела в состоянии медикаментозной комы. 

Вечером в пятницу, 10 июля, спортсменка умерла.

Чемпионка мира по конькобежному спорту 2019 года Лара ван Рёйвен стала первой представительницей Нидерландов, которая одержала победу на чемпионате мира на дистанции 500 метров.

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