Почти 100 иностранным студентам предоставлены стипендии для учебы в вузах Латвии

Иностранным студентам предоставлено 95 стипендий для учебы и 24 стипендии для участия в исследовательских программах вузов.

В этом году госагентство получило 348 заявлений на получение стипендий от представителей 33 стран. Стипендии были предоставлены студентам из 27 стран.

Наибольшее количество стипендиатов - 44 студентов и одного исследователя - примет Рижский университет Страдиня. 14 студентов и 11 исследователей примет Латвийский университет, 21 студента и трех исследователей - Рижский технический университет.

Больше всего стипендиатов представляет Украину - 16. Также стипендии предоставлены 11 представителям Узбекистана, 10 представителям Финляндии, из Германии, Италии и Израиля будет по девять стипендиатов, из Азербайджана - восемь.