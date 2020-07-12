Футбол с Владимиром Ивановым: Ждем фейерверка в Даугавпилсе, столичных штучек и битву за топ-3 в Елгаве

Матч "Лиепая" - "Спартак" был назначен на воскресенье, 12 июля. Но и без него в этот воскресный день будет на кого посмотреть. Правда, с одним условием - согласно новому протоколу Латвийской федерации футбола, на игре могут присутствовать не более 250 зрителей. Таковы правила!

А что касается двух других матчей, то здесь мы вправе ожидать шоу столичных фаворитов, победная серия которых в сумме составляет уже десять матчей (шесть побед подряд у РФШ и четыре - у "Риги").

Продолжающая играть без осечек РФШ Виктора Мороза (максимально возможные 18 очков) постарается повторить свое прошлогоднее достижение (семь побед подряд на старте "Вирслиги"-2019), когда единоличный лидер первенства на стадионе "Даугава" будет экзаменовать "Метту". Не скажу, что у идущей на предпоследнем, девятом месте "Метты" нет никаких шансов даже на ничью. Шансы всегда есть, только они мизерные. И первый аргумент - это прошлая игра РФШ, которая для лидера чуть было не закончилась катастрофой (гости уже к 20-й минуте уступали "Даугавпилсу" - 0:2). Впрочем, во втором тайме все встало на свои места - победа на жилах 3:2. Но все равно вопросы по игре РФШ тогда остались.

Понятно, что раненый зверь опасен вдвойне, но и Роберт Савалниекс все же не способен на свои шедевры в каждой встрече (решающий гол в Даугавпилсе на 81-й минуте дальним ударом примерно с 35 метров). Так что многое что решит здесь первый тайм, где у бразильца Эмерсона Сантаны, лидирующего в списке бомбардиров, наверняка будет не одна возможность увеличить свой лицевой счет как минимум до семи голов.

ФОТО: Toms Dreiblats/RFS

Чуть полегче задача в этом туре будет стоять перед "Ригой", которая идет в турнирной таблице второй с 15 баллами. Игра в Тукумсе для подопечных Олега Кононова скорее станет испытательным полигоном. Это вам не "Спартак", нерасчетливо выставляющий против дебютанта "Вирслиги" второй состав, а потом кусающий локти (ничья 1:1). У "Риги" скамейка запасных - самая длинная, а про ее качество я уже не говорю. Так что дежурные три очка для чемпиона Латвии в этом туре - технический вопрос, не более того.

Куда более высокоградусные матчи ожидают нас в понедельник, 13 июля: "Даугавпилс" - "Вентспилс" и "Елгава" - "Валмиера". Именно в этих встречах решится - кто же более всего достоин на финише первого круга находится в призовой тройке.

От игры в Даугавпилсе жду прежде всего фейерверка голов. Причина - ну очень результативная и симпатичная игра в атаке клуба из Латгале, который уже наколотил 13 мячей и, кажется, на этом останавливаться не собирается. Да и серия из двух поражений, пусть это случилось в матчах против лидеров, бьет по самолюбию. Даже несмотря на осечку в прошлом туре (домашнее поражение от РФШ - 2:3), у местного болельщика нет ни одного аргумента, чтобы не прийти на стадион "Целтниекс". Потенциал команды российского специалиста Александра Горшкова налицо, и от этого коллектива можно ждать всякого.

В свою очередь "Вентспилсу" точно придется несладко, тем более, что в механизме "желто-синих" наступил какой-то сбой (в отсутствии дисквалифицированного главного тренера Виорела Фрунзы "Вентспилс" слабо провел матч в Елгаве в прошлом утре, уступив 0:1).

ФОТО: Ivars Veiliņš/FK Jelgava

Наконец, "Елгава" попытается развить свой успех и взять очки в следующем домашнем матче с "Валмиерой": встречаются соседи по турнирной таблице (у "Елгавы" 9 очков и четвертое место, у "Валмиеры" - 8 и шестое).

Кстати, в прошлом сезоне елгавский клуб в домашних матчах ни разу так и не смог поразить ворота "Валмиеры" (0:1 и 0:0). Может на этот раз получится?

Да и у "Даугавпилса" есть неплохой шанс, как мне кажется, переписать неудачную статистику встреч с "Вентспилсом" 2019-го года на своем стадионе (0:3 и 1:1). Многое что здесь будет зависеть от того, смогут ли гости сдержать поймавшего кураж нигерийца Оффора (три гола в последних трех матчах, а всего - 4).