В Санкт-Петербурге вооруженный преступник ограбил банк и скрылся

В Санкт-Петербурге вооруженный пистолетом преступник совершил нападение на банк, его добычей стали около четырех миллионов рублей (почти 50 тысяч евро), сообщает РБК.
По информации местной полиции, днем в субботу, 11 июля, преступник с медицинской маской на лице зашел в банк на проспекте Ветеранов, произвел выстрел и, угрожая работнику банка, похитил деньги.
"Медуза" со ссылкой на телегам-канал Life Shot сообщает, что грабитель выстрелил в потолок. В результате инцидента пострадавших нет.
Преступник сумел скрыться.
По информации телеграм-канала "112", деньги были похищены из отделения Совкомбанка. В банке произошедшее пока никак не прокомментировали.
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