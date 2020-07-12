В Риге неадекватный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета

Вероятнее всего, водитель Mercedes приехал на территорию парковки супермаркета со стороны Олайна, не справился с управлением и въехал в кювет, пробив масляный картер транспортного средства и вызвав серьезную аварию. Однако это его не остановило: выжав педаль газа в пол он по по траве заехал на холм на территории парковки супермаркета, сообщает Degpunkta.

"Я подъехал с той стороны, он стоял посередине дороги и газовал. Это дизельный автомобиль, поэтому все было в черном дыму. Он не мог двигаться, потому что левое колесо было срезано под углом в девяносто градусов. Он так газовал, что заднее колесо начало плавиться и, как мне кажется, даже воспламенилось", - рассказывает очевидец Андрей.

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Об увиденном рассказал и один поставщик ресторана. Именно рядом с его машиной пытался припарковаться неадекватный водитель.

Там стоял BMW X5, он в него чуть не въехал. Потом в мою сторону свернул, и чуть не врезался в мою машину. Я стоял именно там. Он ко мне подошел и спросил, могу ли отъехать? Я не хотел никакого конфликта, ничего ему не сказал и отогнал автомобиль. Он встал на мое место. На сколько я понял - он был выпивший.