Cектору региональных перевозок планируется выделить 6,325 млн евро

Во время чрезвычайного положения в стране с 13 марта до 9 июня существенно снизился спрос на общественный транспорт и поступления от продажи билетов. В автобусном сообщении сокращение количества пассажиров в марте по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года составило 34%, в железнодорожном - 31%, в апреле соответственно 68% и 66%.

В марте поступления в секторе региональных перевозок уменьшились на 34%. Общее уменьшение доходов в апреле по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года в автобусных перевозках составило 70%, в железнодорожных - 65%.

Прогнозируемый объем убытков по сравнению с фактическими убытками за тот же период 2019 года в апреле этого года в региональном автобусном сообщении вырос на 40%, в железнодорожном - на 140%. Согласно прогнозам за май, поступления этого сектора по сравнению с маем 2019 года уменьшились на 45-50%, так как пассажиропоток частично восстановился. Таким образом, рост убытков на региональных автобусных маршрутах мог составить 28%, на железнодорожных - 137%.

Минсообщения отмечает, что уже сейчас у ряда перевозчиков возникли проблемы с оборотными средствами, расчетами с поставщиками и сотрудниками. В связи с этим принято решение внести изменения в бюджетную подпрограмму дотаций для перевозчиков, перенеся предусмотренную на последний квартал года дотацию в размере 2,4 млн евро на май, июнь и июль. С учетом выплаченных и планируемых дотаций на период с 16 марта по 9 июня общий объем непокрытых убытков в перевозках регионального значения рассчитан в размере 6,33 млн евро.