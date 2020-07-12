Вс, 12.07.2020
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Россиянин Пётр Ян стал новым чемпионом UFC

Пётр Ян

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251 и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Турнир UFC 251 стал первым, который состоялся на "Бойцовском острове". Противостояние Яна и Альдо продлилось все пять раундов, но до судейского решения не дошло - россиянин победил техническим нокаутом в последней пятиминутке.

Таким образом, в UFC теперь два действующих чемпиона из России - Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.

Стоит отметить, что для Яна эта победа стала уже седьмой подряд в UFC. Всего на счету 27-летнего россиянина 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и один раз потерпел поражение.

"Россия, мы сделали это! Я безумно счастлив, что победил, ведь это был долгий путь для меня. Знал, что это будет сложный поединок. Но наш план на бой сработал", - сказал Ян после боя.

Следующим соперником Петра Яна, вероятнее всего, станет 30-летний американец Алджамейн Стерлинг, который одним из первых поздравил россиянина с победой.

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