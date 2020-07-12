Россиянин Пётр Ян стал новым чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251 и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе.
Турнир UFC 251 стал первым, который состоялся на "Бойцовском острове". Противостояние Яна и Альдо продлилось все пять раундов, но до судейского решения не дошло - россиянин победил техническим нокаутом в последней пятиминутке.
Таким образом, в UFC теперь два действующих чемпиона из России - Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.
Стоит отметить, что для Яна эта победа стала уже седьмой подряд в UFC. Всего на счету 27-летнего россиянина 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и один раз потерпел поражение.
No Mercy becomes And New! 🏆 #UFC251 pic.twitter.com/gX99aXmOKD— UFC (@ufc) July 12, 2020
"Россия, мы сделали это! Я безумно счастлив, что победил, ведь это был долгий путь для меня. Знал, что это будет сложный поединок. Но наш план на бой сработал", - сказал Ян после боя.
Следующим соперником Петра Яна, вероятнее всего, станет 30-летний американец Алджамейн Стерлинг, который одним из первых поздравил россиянина с победой.
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!