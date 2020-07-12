При невыясненных обстоятельствах в Даугавпилсском крае погиб велосипедист

В Айзупе Свентской волости в субботу на проезжей части дороги были обнаружены тело мужчины и велосипед. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 23 пострадали, в том числе один пешеход и трое велосипедистов.