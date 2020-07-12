Вс, 12.07.2020
Сообщение Белого дома о сокращении военных сил США в Германии, с моей личной точки зрения, не особо позитивно. Если мы как приграничная страна НАТО смотрим на североевропейский регион, то в нашем понимании необходимо большее присутствие сил США в Европе. Артис Пабрикс, министр обороны

При невыясненных обстоятельствах в Даугавпилсском крае погиб велосипедист

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ФОТО: Valsts policija

В субботу при невыясненных обстоятельствах в Свентской волости Даугавпилсского края погиб велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Айзупе Свентской волости в субботу на проезжей части дороги были обнаружены тело мужчины и велосипед. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 23 пострадали, в том числе один пешеход и трое велосипедистов.

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