При невыясненных обстоятельствах в Даугавпилсском крае погиб велосипедист

В субботу при невыясненных обстоятельствах в Свентской волости Даугавпилсского края погиб велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В Айзупе Свентской волости в субботу на проезжей части дороги были обнаружены тело мужчины и велосипед. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 23 пострадали, в том числе один пешеход и трое велосипедистов.
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