"Всё возможно! Даже после 77 кг". Жена Кокорина рассказала, как похудела после родов

"Как-то в сторис я ответила на вопрос о том, сколько я набрала во время беременности (а это 30 кг). И теперь каждый день мне приходят сообщения от девушек, что вы делали... пили, ели и так далее. Давайте постараюсь ответить.

Всё очень индивидуально! Так как в 20 и 21 год я перенесла шесть операций на почки, то, конечно, во время беременности функционировали они, мягко говоря, так себе (большая часть веса это была жидкость, которая ушла в течение месяца). А всё остальное уходило постепенно, в течение года", - написала 29-летняя супруга футболиста.

Девушка озвучила четыре главных для нее пункта: 1) Есть понемногу, исключив всё сладкое и мучное; 2) Не брать няню в первый год жизни малыша; 3) По возможности ходить на массаж и немного заниматься спортом; 4) Меньше думать о весе и наслаждаться материнством!

Также Дарья рассказала, что возобновила активные занятия спортом только спустя год после родов.

"Когда сыну исполнился годик, я стала активно заниматься спортом (3-4 раза в неделю), включила в рацион больше белка и (добавила) аппаратный массаж. Окончательно пришла в форму, которая была до родов, через полтора года! Чудес не бывает, главное - терпение и труд! И поверьте - всё возможно. Даже после 77 кг вернуть свои 47", - написала девушка.