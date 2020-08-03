Полмиллиарда долларов или крупнейший контракт в истории спорта. Кто этот счастливчик?

На сайте Национальной футбольной лиги (НФЛ) сообщается, что Махоумс договорился о подписании с клубом "Канзас-Сити Чифс" соглашения на 503 миллиона долларов (445 миллионов евро).

Махоумс стал не только первым игроком в американский футбол с соглашением больше чем на полмиллиарда, но и самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Новый контракт 24-летнего Махоумса вступит в силу с сезона-2022 и будет рассчитан на 10 лет.

Кто же такой Патрик Махоумс и стоит ли он таких денег?

Махоумс выступает на позиции квотербека, а это главная позиция в американском футболе. Спортсмен на поле выполняет роль диспетчера, раздаёт передачи и контролирует ход игры. Многие считают, что квотербек - это по сути играющий тренер. Именно эта позиция является самоей оплачиваемой.

Патрик Махоумс появился в "Канзас-Сити Чифс" в 2017 году и первый сезон провёл в качестве запасного, но затем его было не остановить. Год назад впервые с 1970 года Махоумс привёл команду к чемпионству в НФЛ и был признан самым ценным игроком по итогам финальной встречи.

Кстати, он стал самым молодым футболистом в истории лиги, который получил титул MVP и завоевал Супербоул.

Соглашение Махоумса и "Канзаса" выгодно обеим сторонам. Контракт квотербека предусматривает, что даже если он получит травму в первый же сезон, то всё равно заработает гарантированные 140 миллионов долларов (123 миллиона евро).

Интересный факт: даже не играя в футбол, он останется в сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

"Канзас", в свою очередь, также останется в выигрыше. Во-первых, клуб подписал суперталантливого и молодого квотербека, который может выступать на самом высоком уровне ещё лет десять. Во-вторых, игрока очень ценит тренер и владелец команды.

Самые дорогие контракты в истории

Предыдущим рекордсменом считался американский боксёр Флойд Мейвезер, контракт которого оценивался в 450 миллионов долларов (398 миллионов евро).

В прошлом году Майкл Траут подписал рекордное в истории бейсбола соглашение с клубом "Лос-Анджелес Энджелс" на 12 лет и сумму 430 миллионов долларов (380 миллионов евро).

В десятке самых высокооплачиваемых спортсменов мира оказался также боксёр Сауль Альварес и целый ряд бейсболистов. А где Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие звёзды привычного нам футбола? Всё очень просто - в европейском спорте не подписывают такие долгосрочные соглашения и контракт на 5-6 лет считается практически максимальным.

Правда, если пересчитать заработки тех же Месси и Роналду на 10 лет, то они всё равно не смогут сравниться ни с Махоумсом, ни с Мейвезером.

Журнал Forbes посчитал, что португалец за 17 лет карьеры заработал около 650 миллионов долларов (575 миллионов евро), а нападающий "Барселоны" - 605 миллионов долларов (535 миллионов евро) за 15 лет.