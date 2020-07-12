В Хабаровске продолжаются митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала

12 июля 2020 года в Хабаровске прошла новая несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Воскресная акция собрала заметно меньше людей. Как и в предыдущий день, участники протестного митинга собрались перед зданием городской администрации, сообщает портал "Медуза".
По оценке штаба Навального в Хабаровске на акцию собрались около двух тысяч человек. Хабаровское МВД пока оценок численности акции не давало.
Пока никто из участников несанкционированной акции в Хабаровске не задержан.
Ранее сообщалось, что в субботу, 11 июля, тысячи жителей Хабаровского края вышли на стихийный несанкционированный митинг в поддержку губернатора от ЛДПР Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Митинг, участники которой скандировали лозунги против президента Владимира Путина, назвали крупнейшим в истории края.
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