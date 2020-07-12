Анализ SPKC: места заражений Covid-19 изменились

Две недели назад, когда было мало новых случаев, в основном они были связаны с поездками или возвращением людей из-за рубежа, но на этой неделе пропорция изменилась, и большинство новых случаев связаны с посещением развлекательных заведений в Латвии.

Арая отметила, что на этой неделе заболевали в основном жители Латвии, например, случай заражения в местах развлечений в Лиепае связан с компанией местной молодежи. В пятницу из восьми выявленных случаев только один был связан с возвращением из-за рубежа.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1467 тестов на Covid-19, новых случаев не выявлено.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 168 947 тестов на Covid-19, заболели 1173 человека, 30 умерли. Выздоровели к сегодняшнему дню 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у двух пациентов заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, на этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.