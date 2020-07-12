Фото ⟩ Беременная шокировала пользователей Сети фотосессией с 10 000 пчел

Женщина в социальной сети Facebook поделилась снимками, где она позирует с обнаженным животом, на котором, по ее словам, сидят 10 тысяч пчел.

ФОТО: Facebook/Outlaw Apiaries

Бетани, которая была на 37-ой недели беременности, в социальной сети убеждала пользователей, что ей не угрожает опасность и насекомые никогда ее не кусали.

Будущая мама также отметила, что врач одобрил ее необычную идею, несмотря на аллергию женщины на укусы.

ФОТО: Facebook/Outlaw Apiaries

Снимки, которые уже разлетелись по социальным сетям, пугают даже самых смелых. Их беспокоит сама идея - зачем организовывать такую очевидно небезопасную фотосессию и угрожать жизни малыша? Они сомневаются, что врач может одобрить такой необдуманный поступок пациента.

После негативной реакции Бетани посчитала нужным объяснить свой поступок. Женщина рассказала, что уже давно занимается пчеловодством и знает, как вести себя с этими насекомыми.