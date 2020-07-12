Фото ⟩ Беременная шокировала пользователей Сети фотосессией с 10 000 пчел

Бетани Карулак-Бейкер из Колорадо, США - мама двоих детей. Сейчас она вместе с мужем Пэрри находится в ожидании третьего малыша. Этот прекрасный жизненный период будущая мама увековечила весьма странным образом - позволяя 10 000 пчелам "позировать" на ее беременном животе.
Женщина в социальной сети Facebook поделилась снимками, где она позирует с обнаженным животом, на котором, по ее словам, сидят 10 тысяч пчел.
Бетани, которая была на 37-ой недели беременности, в социальной сети убеждала пользователей, что ей не угрожает опасность и насекомые никогда ее не кусали.
Будущая мама также отметила, что врач одобрил ее необычную идею, несмотря на аллергию женщины на укусы.
Снимки, которые уже разлетелись по социальным сетям, пугают даже самых смелых. Их беспокоит сама идея - зачем организовывать такую очевидно небезопасную фотосессию и угрожать жизни малыша? Они сомневаются, что врач может одобрить такой необдуманный поступок пациента.
После негативной реакции Бетани посчитала нужным объяснить свой поступок. Женщина рассказала, что уже давно занимается пчеловодством и знает, как вести себя с этими насекомыми.
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