Видео ⟩ Погоня в стиле Голливуда: скрывавшийся от полиции водитель на полном ходу выпрыгнул из авто

В субботу около 22.00 полиция осуществляла в Нарве на проспекте Кангеласте регулярный надзор за дорожным движением, в ходе которого полицейские дали знак остановиться автомобилю Volkswagen, но 23-летний водитель его проигнорировал, описывает произошедшее нарвский руководитель патрульной службы Тарво Леэсик.

Полицейский патруль последовал за автомобилем, который ехал по различным улицам Нарвы. Таким стилем вождения он подвергал опасности как жизнь других участников дорожного движения, так и свою собственную, поэтому для его задержания были применены дополнительные силы.

Доехав до улицы Вестервалли, молодой человек на ходу выпрыгнул из автомобиля и машина проехала еще около 60 метров, снесла дорожный знак и после врезалась в стену дома. Водитель попытался сбежать от полиции, но стражи правопорядка задержали его. Никто не пострадал.

У водителя нет прав, ранее его уже наказывали за вождение без прав.

В связи со случившемся начато уголовное производство.