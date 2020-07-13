Названы лидеры рынка подержанных авто, или Достижимая мечта среднестатистического латвийца

Второе место в топе подержанных легковых автомобилей занимает BMW 3-й серии. Он в различных модификациях зарегистрирован в Латвии в 842 экземплярах. Третье место в рейтинге самых популярных подержанных автомобилей, составленном Автомобильной ассоциацией, в настоящее время занимает Audi A6, так как в этом году было зарегистрировано 737 автомобилей этой модели.

На четвертом месте - еще один популярный автомобиль - Volvo V70, который регистрировался как подержанный автомобиль 687 раз, а замыкает первую пятерку BMW 5-й серии с 628 подержанными автомобилями, которые были зарегистрированы в первые шесть месяцев этого года.

Тут же за BMW 5-й серии следует одна из самых продаваемых моделей автомобилей всех времен - Volkswagen Golf. Всего в Латвии в этом году было зарегистрировано 623 поддержанных гольфика.

С большим отрывом на седьмом месте расположился старший брат - Passat (527 единиц), за ним следуют Volvo XC90 (440), Volvo XC60 (386) и замыкает ТОП-10 BMW X5 с 344 экземплярами, зарегистрированными в январе-июне.

Пандемия коронавируса оказала сильное негативное влияние на рынок как новых, так и подержанных автомобилей. В результате этого за первые шесть месяцев 2020 года он упал на 27%. А именно, если в первой половине 2019 года в Латвии были зарегистрированы 23 891 подержанный автомобиль, то за соответствующий период 2020 года - уже 17 348.