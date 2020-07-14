Что придет на смену либеральному миропорядку? Мнение профессора Гарвардского университета

Критики верно указывают на то, что американский миропорядок после 1945 года не был глобальным и не всегда был особенно либеральным. За его пределами оставалось больше половины мира (советский блок и Китай), при этом он включал многие авторитарные государства. Американская гегемония всегда была преувеличением. Тем не менее, самая могущественная страна мира обязана лидировать в создании глобальных общественных благ, иначе их вообще не будет, а пострадают от этого американцы.

Иллюстрацией здесь служит нынешняя пандемия. Для администрации Байдена реалистичной целью должно стать создание опирающихся на правила международных институтов, членство в которых будет различаться в зависимости от стоящих перед ними задач.

Согласятся ли Китай и Россия принять в этом участие? В 1990-е и 2000-е годы ни одна из этих стран не могла сбалансировать американскую силу, а США попирали суверенитет ради либеральных ценностей. Америка бомбила Сербию и вторглась в Ирак без одобрения Совета Безопасности ООН. И она поддержала в 2005 году резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая ввела "Обязанность защищать" граждан, подвергающихся жестокому насилию со стороны собственного правительства. Эту доктрину Америка затем использовала в 2011 году, чтобы оправдать бомбардировки Ливии, призванные защитить граждан Бенгази.

Критики считают все эти факты свидетельством американского высокомерия после окончания Холодной войны (например, Россия и Китай почувствовали себя обманутыми, когда интервенция НАТО в Ливии привела к смене режима), а защитники представляют их как естественную эволюцию международного гуманитарного права.

Так или иначе, рост силы Китая и России установил более жесткие пределы для либерального интервенционизма.

Что остается? Россия и Китай делают акцент на содержащейся в Уставе ООН норме суверенитета, согласно которой государства могут вступать в войну только для самообороны или с одобрения Совета Безопасности. После 1945 году случаи захватов территории соседних стран были редкими, а когда это всё же происходило, за ними следовали жесткие санкции (как, например, после российской аннексии Крыма в 2014 году). Кроме того, Совет Безопасности нередко разрешает использовать миротворческие силы в проблемных странах, а политическое сотрудничество ограничивает распространение оружия массового поражения и баллистических ракет. Эти аспекты миропорядка, основанного на правилах, по-прежнему критически важны.

Что же касается экономических отношений, то здесь правила потребуют ревизии. Задолго до начала пандемии китайский гибридный госкапитализм стал основой несправедливой меркантилистской модели, искажавшей нормальное функционирование Всемирной торговой организации.

Результатом этого станет развал глобальных производственных цепочек, особенно тех, от которых зависит национальная безопасность.