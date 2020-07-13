Фото ⟩ Взрыв и пожар на десантном корабле США. Возможно, он "выгорит до ватерлинии"

17 моряков и четверо гражданских сотрудников получили легкие ранения после взрыва и пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard, расположенном на базе военно-морских сил США в городе Сан-Диего в Калифорнии, сообщает агентство AP.
Американские ВМС сообщают, что в момент возгорания на корабле находились 160 моряков, в то время как его обычная команда составляет около тысячи человек. Дело в том, что корабль находился на техническом обслуживании.
Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл сообщил CNN, что пожар может продолжаться несколько дней, и не исключено, что корабль "выгорит до ватерлинии".
23-летний корабль может перевозить вертолеты, лодки и плавучие десантные машины.
Галерея: Взрыв и пожара на американском корабле USS Bonhomme Richard
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