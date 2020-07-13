Covid-19: возможно, изменится порядок выдачи виз для граждан России и Беларуси

Она допустила, что Латвии следовало бы пересмотреть визовую политику особенно с теми странами, в которых высоки показатели заболеваемости Covid-19.

По ее словам, уже завтра, 14 июля, Министерство иностранных дел на заседании правительства выступит с предложением, что конкретно необходимо менять в порядке выдачи виз для упомянутых стран.

Винькеле также признала, что тестирование пассажиров в аэропорту было низким, и добавила, что стоит оценить целесообразность из-за десяти прилетевших держать в аэропорту целую бригаду Неотложной медицинской помощи.

"Конечно, возможность открыть пункт тестирования в аэропорту оценивается. Если это не обеспечит Неотложная служба, аэропорт готов привлечь частную лабораторию", - добавила Винькеле.

Напомним ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что для ограничения распространения Covid-19 нужно пересмотреть и систему видов на жительство (ВНЖ. Он назвал слишком мягкими предложения Минздрава об усилении ограничений, а также информировал о статистике ввозных случаев Covid-19, особенно из России и Беларуси, где заболеваемость по-прежнему высока.

По словам министра, большинство граждан этих стран въезжают в Латвию по рабочим визам, например, 39% виз выданы морякам.

"Мы и в период чрезвычайной ситуации пускали в Латвию людей с ВНЖ. Я не уверен, что они сидят две недели на самоизоляции", - сказал министр, добавив, что этот вопрос стоило бы обсудить.

"Нужно думать, как контролировать восточную границу, чтобы потом не удивляться, откуда появляются вирусоносители. Чем лучше мы будем защищать внешнюю границу, тем меньше придется "сидеть" нашим людям. Через сухопутную границу едут сейчас сотни людей", - сказал министр земледелия Каспар Герхардс.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов заметил, что этот вопрос нужно рассматривать в контексте европейской политики разрешений на въезд.