Пн, 13.07.2020
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Видео ⟩ Кот священника чуть не сорвал онлайн-проповедь. Вышло элегантно и забавно

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Сети стал популярен видеоролик, который был снят в Кентерберийском соборе в Англии. Местный священник проводил онлайн-проповедь, однако не сразу обратил внимание кота, который запрыгнул рядом на столик. 

Животное недолго изучало стоящие на столике приборы, после чего опустил лапку в молочник.

Представитель собора был вынужден представить публике своего друга Лео, который выпил почти все молоко из молочника. 

The moment when Tiger the cat drinks milk during a livestream of the Canterbury Cathedral's morning prayers.

Posted by Reuters on Friday, July 10, 2020

Этот дуэт ранее уже веселил людей, когда кот ползал под мантией пастора вовремя той же онлайн-проповеди . 

Видео быстро набрало популярность среди пользователей Сети. Стоит отметить, что у кота Лео даже есть свои поклонники!

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