Видео ⟩ Кот священника чуть не сорвал онлайн-проповедь. Вышло элегантно и забавно

В Сети стал популярен видеоролик, который был снят в Кентерберийском соборе в Англии. Местный священник проводил онлайн-проповедь, однако не сразу обратил внимание кота, который запрыгнул рядом на столик.
Животное недолго изучало стоящие на столике приборы, после чего опустил лапку в молочник.
Представитель собора был вынужден представить публике своего друга Лео, который выпил почти все молоко из молочника.
The moment when Tiger the cat drinks milk during a livestream of the Canterbury Cathedral's morning prayers.Posted by Reuters on Friday, July 10, 2020
Этот дуэт ранее уже веселил людей, когда кот ползал под мантией пастора вовремя той же онлайн-проповеди .
Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020
Видео быстро набрало популярность среди пользователей Сети. Стоит отметить, что у кота Лео даже есть свои поклонники!
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