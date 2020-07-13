Видео ⟩ Кот священника чуть не сорвал онлайн-проповедь. Вышло элегантно и забавно

Животное недолго изучало стоящие на столике приборы, после чего опустил лапку в молочник.

Представитель собора был вынужден представить публике своего друга Лео, который выпил почти все молоко из молочника.

The moment when Tiger the cat drinks milk during a livestream of the Canterbury Cathedral's morning prayers. Posted by Reuters on Friday, July 10, 2020

Этот дуэт ранее уже веселил людей, когда кот ползал под мантией пастора вовремя той же онлайн-проповеди .

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW — Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020

Видео быстро набрало популярность среди пользователей Сети. Стоит отметить, что у кота Лео даже есть свои поклонники!