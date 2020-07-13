ВИДЕО ⟩ Овечкин и другие россияне из "Вашингтона" станцевали в ролике для TikTok

В видео появляются Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые танцуют под композицию Baby Come Give me Something исполнителя Wiz Khalifa. Ролик снимали для TikTok дочери 28-летнего Кузнецова - Есении.

Видео доступно также в Instagram Ильи Самсонова. Там подписчики поделились комментариями под публикацией, отметив чувство ритма "русской пятёрки" и выразив надежду, что игроки не уйдут из хоккея в танцы.

Напомним, сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа.