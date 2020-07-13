Пн, 13.07.2020
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  • Овечкин и другие россияне из "Вашингтона" станцевали в ролике для TikTok

ВИДЕО ⟩ Овечкин и другие россияне из "Вашингтона" станцевали в ролике для TikTok

ФОТО: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Российские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" исполнили несколько танцевальных движений в ролике для TikTok.
 

В видео появляются Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые танцуют под композицию Baby Come Give me Something исполнителя Wiz Khalifa. Ролик снимали для TikTok дочери 28-летнего Кузнецова - Есении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Видео доступно также в Instagram Ильи Самсонова. Там подписчики поделились комментариями под публикацией, отметив чувство ритма "русской пятёрки" и выразив надежду, что игроки не уйдут из хоккея в танцы.

Напомним, сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа.

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