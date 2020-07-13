Пн, 13.07.2020
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Полиция арестовала 12-летнего парня за расизм в сторону футболиста

Уилфрид Заа

ФОТО: AP/Scanpix

Британские полицейские арестовали 12-летнего мальчика, который отправлял расистские оскорбления в адрес футболиста "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. Об этом сообщает BBC.

Полиция Уэст-Мидлендса задержала 12-летнего парня, который в Instagram писал оскорбительные сообщения на расовой почве в адрес футболиста. 27-летний ивуариец выложил скриншоты, где можно прочитать угрозы в его адрес.

Проживающий в пригороде Бирмингема парень писал футболисту накануне матча между "Кристал Пэлас" и "Астон Виллой".

"Тебе лучше не забивать завтра, чёрный м*дак. Или я приду к тебе домой в костюме призрака", - написал пользователь, который, судя по постам в профиле, болеет за "Астон Виллу".

Помимо этого сообщения, парень отправил Заа фото, на котором человек с завязанными глазами стоит на одном колене, а его окружают более десяти членов ку-клукс клана.

Клуб из Бирмингема уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал вынести в отношении задержанного пожизненный запрет на посещение стадиона.

Матч между "Кристал Пэлас" и "Астон Виллой" прошёл в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.

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