Полиция арестовала 12-летнего парня за расизм в сторону футболиста

Британские полицейские арестовали 12-летнего мальчика, который отправлял расистские оскорбления в адрес футболиста "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. Об этом сообщает BBC.
Полиция Уэст-Мидлендса задержала 12-летнего парня, который в Instagram писал оскорбительные сообщения на расовой почве в адрес футболиста. 27-летний ивуариец выложил скриншоты, где можно прочитать угрозы в его адрес.
Проживающий в пригороде Бирмингема парень писал футболисту накануне матча между "Кристал Пэлас" и "Астон Виллой".
"Тебе лучше не забивать завтра, чёрный м*дак. Или я приду к тебе домой в костюме призрака", - написал пользователь, который, судя по постам в профиле, болеет за "Астон Виллу".
Помимо этого сообщения, парень отправил Заа фото, на котором человек с завязанными глазами стоит на одном колене, а его окружают более десяти членов ку-клукс клана.
Клуб из Бирмингема уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал вынести в отношении задержанного пожизненный запрет на посещение стадиона.
Матч между "Кристал Пэлас" и "Астон Виллой" прошёл в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.
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