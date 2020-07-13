В Литве могут вернуть обязательное ношение масок

"Сейчас необходимости в этом нет, но если мы достигнем таких показателей, какие устанавливаем для других стран, по возвращении откуда рекомендуется самоизоляция, то есть как минимум 16 случаев на 100 тыс. жителей, то придется возвращаться к обязательному требованию носить маски", - сказал министр.

По его словам, это необязательно означает, что в стране снова будет объявлен карантин.

Сразу требование надевать маски будет в отношении общественного транспорта, магазинов и мест скопления людей.

"Мы готовы, если понадобится, вернуться к определенным мерам. Сначала мы вернемся к тем, которые минимально осложняют жизнь людей или экономику - это маски, дистанция и тому подобное", - сказал министр.

Средний показатель заболеваемости коронавирусом в Литве сейчас составляет 1,9 случая на 100 тыс. жителей.