Фото ⟩ "Машину разнесло в клочья". В Эстонии фургон вылетел с дороги и врезался в деревья

В понедельник, 13 июля, в 11:30 в эстонском уезде Рапламаа в деревне Валгу-Ванамыйза произошло тяжелое ДТП. Потерявший управление над фургоном Volkswagen 37-летний мужчина через встречную полосу вылетел с дороги и врезался в деревья. Об этом пишет Rus.Postimees.