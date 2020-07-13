Фото ⟩ "Машину разнесло в клочья". В Эстонии фургон вылетел с дороги и врезался в деревья

В понедельник, 13 июля, в 11:30 в эстонском уезде Рапламаа в деревне Валгу-Ванамыйза произошло тяжелое ДТП. Потерявший управление над фургоном Volkswagen 37-летний мужчина через встречную полосу вылетел с дороги и врезался в деревья. Об этом пишет Rus.Postimees.
Галерея: Авария в Эстонии
Остановившаяся во дворе частного дома машина осталась на колесах, но получила серьезные повреждения - портал Rus.Postimees пишет, что "машину разнесло в клочья" - фургон полностью разбит, при столкновении с деревом кабина получила серьезные повреждения, например, дверь со стороны водителя оторвало.
Сидевший за рулем фургона мужчина получил тяжелые травмы. Он смог сам выбраться из автомобиля, а потом медики забрали его в больницу.
По словам работавших на месте происшествия патрульных полицейских, водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории.
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