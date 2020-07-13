"Я совершил ошибку". В США умер 30-летний мужчина, который ходил на Covid-вечеринку

Недавно стало известно, что в разных штатах США устраивают коронавирусные вечеринки. По данным властей, обычно эти события проходят таким образом: приглашают человека с Covid-19, и тот, кто первым заразится коронавирусом, впоследствии получает денежный приз.

Кроме того, целью таких мероприятий нередко является желание проверить, реален ли вирус.

Главный врач методистской больницы в Сан-Антонио Джейн Эпплби рассказала, что до того, как попасть в больницу, скончавшийся пациент не верил в существование Covid-19.

"Мне кажется, я совершил ошибку. Я думал, что это обман, но это не так", - приводит врач его последние слова, с которыми он обратился к медсестре.

Эпплби отметила, что согласилась обнародовать этот случай вовсе не для того, чтобы сеять панику. Она сделала это после того, как увидела тревожную статистику по росту случаев заражения Covid-19.

Сейчас США по‑прежнему занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране зафиксировано более 3,3 миллиона инфицированных.