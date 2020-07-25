Елена Докич - "чудо-девочка", которая пережила побои отца, поборола мысли о суициде и похудела на 53 кг

"Чудо-девочка" громко заявила о себе уже в 16 лет, когда обыграла саму Мартину Хингис в первом круге Уимблдона. Чтобы понимать, кто такая Елена Докич, достаточно одного факта - она начала профессиональную карьеру в 1998 году и уже через год вошла в топ-50 мирового рейтинга.

Свой первый турнир WTA Елена выиграла в 2001 году. После этого на протяжении двух лет она входила в десятку лучших теннисисток планеты.

В 2017 году Докич выпустила автобиографию "Несломленная", в которой акцентировала внимание на жёстких методах воспитания со стороны отца. Елена утверждает, что отец, тренировавший её с семи лет, регулярно избивал её и унижал.

Так, например, после поражения в полуфинале Уимблдона, где Докич уступила американке Линдсей Дэвенпорт, отец запретил ей возвращаться в отель. Идти ей было некуда, и она легла спать на диване в зоне для игроков. Теннисистку заметили уборщиики, а затем организаторы турнира помогли найти ей ночлег.

По словам Докич, отец часто избивал её ремнём, обзывал "шлюхой и безнадёжной коровой", а однажды бил её лежачую ногами, пока она не потеряла сознание.

"Иногда мне казалось, что чем лучше я играю, тем сильнее он меня бьёт. Боль была невыносимой, но я понимала, что ничего не могу рассказать другим. Меня заставляли надевать футболку с длинными рукавами, чтобы люди не могли видеть порезы и ушибы", - приводит слова Елены "Чемпионат".

Докич ощущала себя раздавленной, униженной и беспомощной, а годы пережитого насилия вылились в затяжную депрессию и мысли о самоубийстве.

"Был момент, когда из-за жестокости отца я чуть не совершила самоубийство. Но в теннисе я всегда искала выход. Верила, что есть что-то лучше. Я играла в теннис 10 лет, борясь с депрессией. Мне хотелось дольше оставаться в спорте. Так бы и было, если бы меня поддерживала семья", - цитирует спортсменку The Telegraph.

Интересно, что, несмотря на постоянный страх и давление, Докич умудрялась показывать неплохие результаты. В 2001 году она выиграла турниры в Риме, Токио и Москве, а уже в августе 2002-го 19-летняя теннисистка поднялась на рекордное для себя 4-е место в рейтинге WTA.