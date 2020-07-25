Елена Докич - "чудо-девочка", которая пережила побои отца, поборола мысли о суициде и похудела на 53 кг

Австралийка сербского происхождения Елена Докич была одной из самых ярких теннисисток 2000-х. Остаётся только гадать, каких бы успехов она могла достичь, если бы не отец, который годами её избивал.
"Чудо-девочка" громко заявила о себе уже в 16 лет, когда обыграла саму Мартину Хингис в первом круге Уимблдона. Чтобы понимать, кто такая Елена Докич, достаточно одного факта - она начала профессиональную карьеру в 1998 году и уже через год вошла в топ-50 мирового рейтинга.
Свой первый турнир WTA Елена выиграла в 2001 году. После этого на протяжении двух лет она входила в десятку лучших теннисисток планеты.
В 2017 году Докич выпустила автобиографию "Несломленная", в которой акцентировала внимание на жёстких методах воспитания со стороны отца. Елена утверждает, что отец, тренировавший её с семи лет, регулярно избивал её и унижал.
Так, например, после поражения в полуфинале Уимблдона, где Докич уступила американке Линдсей Дэвенпорт, отец запретил ей возвращаться в отель. Идти ей было некуда, и она легла спать на диване в зоне для игроков. Теннисистку заметили уборщиики, а затем организаторы турнира помогли найти ей ночлег.
По словам Докич, отец часто избивал её ремнём, обзывал "шлюхой и безнадёжной коровой", а однажды бил её лежачую ногами, пока она не потеряла сознание.
"Иногда мне казалось, что чем лучше я играю, тем сильнее он меня бьёт. Боль была невыносимой, но я понимала, что ничего не могу рассказать другим. Меня заставляли надевать футболку с длинными рукавами, чтобы люди не могли видеть порезы и ушибы", - приводит слова Елены "Чемпионат".
Докич ощущала себя раздавленной, униженной и беспомощной, а годы пережитого насилия вылились в затяжную депрессию и мысли о самоубийстве.
"Был момент, когда из-за жестокости отца я чуть не совершила самоубийство. Но в теннисе я всегда искала выход. Верила, что есть что-то лучше. Я играла в теннис 10 лет, борясь с депрессией. Мне хотелось дольше оставаться в спорте. Так бы и было, если бы меня поддерживала семья", - цитирует спортсменку The Telegraph.
Интересно, что, несмотря на постоянный страх и давление, Докич умудрялась показывать неплохие результаты. В 2001 году она выиграла турниры в Риме, Токио и Москве, а уже в августе 2002-го 19-летняя теннисистка поднялась на рекордное для себя 4-е место в рейтинге WTA.
Свою карьеру Докич сделала именно как австралийская теннисистка, но после того, как её отец начал конфликтовать с организаторами Australian Open, ей пришлось выступать за Югославию, а позже - за Сербию и Черногорию. Из-за этого девушку освистали на корте Australian Open, а сама она позже призналась, что если бы могла что-то изменить в прошлом, то не позволила бы отцу запретить ей выступать за Австралию.
В 19 лет Елена не выдержала и сбежала из дома, оставив все заработанные деньги отцу. Теннисистка нашла другого тренера и спустя какое-то время вернулась в Австралию, которую всегда считала своим домом.
Докич рассказала, что автобиография - это для неё не сведение счётов, а открытый разговор на тему домашнего насилия. Отец теннисистки отказывается признавать вину. "Я думаю, он не понимает, что делал. С ним очень тяжело найти компромисс. Или всё так, как он скажет, или никак. Да, ему придётся как-то жить дальше с тем, что о нём теперь всё известно. Но мне приходилось терпеть от него вещи намного хуже", - написала Елена.
В 2014 году Докич решила завершить карьеру, но "выход на пенсию" дался ей настолько непросто, что она располнела до 120 килограммов. Как призналась Докич журналистам, в её рационе появились бургеры, картошка-фри и очень много сладкого. К неправильному питанию добавились проблемы с щитовидной железой и мононуклеоз.
К счастью, Елена смогла вовремя поменять образ жизни - она стала заниматься с психологом, поменяла рацион питания и вернулась к тренировкам. За полтора года 37-летняя спортсменка похудела на 53 кг.
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