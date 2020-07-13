Председателем Талсинской краевой думы избрана Сандра Петерсоне

В поддержку Петерсоне свои голоса отдали 13 представителей шести политический партий. Против проголосовали три депутата партии "Мы - для Талси и края" и один представитель партии Новой консервативной партии.

Заместителями председателя думы Талсинского края избраны бывший председатель думы Дайнис Каролс (Латвийское объединение крестьян), который будет отвечать за сферу образования, культуры и спорта, и Андрис Астратов ("Для развития Талсинского края"), областью ответственности которого станет народное хозяйство.

Свою должность заместителя председателя думы сохранит и Нормунд Тропиньш ("Единство"), отвечающий за вопросы социальной сферы.

Предыдущий председатель думы Талсинского края Дайнис Каролс был отправлен в отставку 14 мая. Депутаты упрекали его в проблемах с коммуникацией и долгосрочном функционировании самоуправления без исполнительного директора.