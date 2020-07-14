Лучший снайпер КХЛ Кирилл Капризов продолжит карьеру в НХЛ

23-летний российский хоккеист заключил двухлетний контракт с клубом "Миннесота Уайлд". Правда, провести свой первый матч за океаном он сможет только в следующем сезоне.

Генеральный менеджер команды Билл Герин сообщил, что россиянин будет играть под 97-м номером.

Воспитанник новокузнецкого хоккея дебютировал в КХЛ в 17-летнем возрасте. Последние три года форвард выступал за московский ЦСКА. Всего в КХЛ Капризов провёл 293 матча и набрал 230 (113+117) очков.

За время своей карьеры хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина (2019), а также олимпийским чемпионом (2018).

"Миннесота" выбрала Капризова в пятом раунде драфте НХЛ-2015 под общим 135-м номером.