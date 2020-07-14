Вт, 14.07.2020
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Лучший снайпер КХЛ Кирилл Капризов продолжит карьеру в НХЛ

Никита Гусев и Кирилл Капризов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Лучший снайпер последних двух сезонов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кирилл Капризов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

23-летний российский хоккеист заключил двухлетний контракт с клубом "Миннесота Уайлд". Правда, провести свой первый матч за океаном он сможет только в следующем сезоне.

Генеральный менеджер команды Билл Герин сообщил, что россиянин будет играть под 97-м номером.

Воспитанник новокузнецкого хоккея дебютировал в КХЛ в 17-летнем возрасте. Последние три года форвард выступал за московский ЦСКА. Всего в КХЛ Капризов провёл 293 матча и набрал 230 (113+117) очков.

За время своей карьеры хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина (2019), а также олимпийским чемпионом (2018).

"Миннесота" выбрала Капризова в пятом раунде драфте НХЛ-2015 под общим 135-м номером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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