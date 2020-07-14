Covid-19 в Латвии: за сутки - ни новых случаев, ни смертей, ни госпитализаций

За прошедшие сутки было сделано 2135 тестов на Covid-19, новых случаев выявлено не было, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 172 078 тестов на Covid-19, заболели 1174 человека, 31 умер. Выздоровели к сегодняшнему дню 1022 человека.
В течение последних суток пациентов с Covid-19 госпитализировано не было. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у двух пациентов заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.
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