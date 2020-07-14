Вт, 14.07.2020
Наблюдавшаяся на прошлой неделе вспышка Covid-19 не является существенной, однако рост числа заболевших говорит о том, что общество слишком рано потеряло бдительность. Инфекционист Людмила Виксна

Covid-19 в Латвии: за сутки - ни новых случаев, ни смертей, ни госпитализаций

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки было сделано 2135 тестов на Covid-19, новых случаев выявлено не было, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 172 078 тестов на Covid-19, заболели 1174 человека, 31 умер. Выздоровели к сегодняшнему дню 1022 человека.

В течение последних суток пациентов с Covid-19 госпитализировано не было. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у двух пациентов заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.

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