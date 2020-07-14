Вт, 14.07.2020
Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Павел Дацюк, хоккеист

В ДТП за сутки пострадали три пешехода и четыре велосипедиста

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ФОТО: Valsts policija

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, в том числе три пешехода и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В целом в стране зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 с пострадавшими.

За прошедшие сутки на дорогах задержаны семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За превышение скорости оформлено 152 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 331 протокол.

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