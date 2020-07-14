В ДТП за сутки пострадали три пешехода и четыре велосипедиста

В целом в стране зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 с пострадавшими.

За прошедшие сутки на дорогах задержаны семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За превышение скорости оформлено 152 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 331 протокол.