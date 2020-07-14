Самолет Ryanair совершил чрезвычайную посадку после обнаруженной в туалете записки

Самолет находился по пути из Кракова в Дублин.

После обнаружения записки экипаж самолета принял решение совершить чрезвычайную посадку. Самолет в аэропорт Станстеда сопроводили два истребителя ВВС Великобритании.

Самолет приземлился без проблем. Находившиеся на борту люди были эвакуированы.

Самолет поместили на отдаленную территорию аэропорта, после чего тщательно обыскали.

Более подробную информацию об инциденте полиция Великобритании пока не представляет.

В свою очередь представители Ryanair сообщили, что пассажиров доставили в Дублин самолетом другой авиакомпании.