Опрос: в Рижскую думу могут пройти восемь политических сил

На втором месте объединенный список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", за который готовы проголосовать 23,3%, на третьем общий список национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийского объединения регионов - 8,6% голосов.

За "Новое Единство" готовы проголосовать 8,4% опрошенных, за Союз "зеленых" и крестьян - 6,1%, за партию "Честь служить Риге" - 5,9%, за Новую консервативную партию - 5,7%, за Русский союз Латвии - 5%.

Таким образом, по крайней мере 5% голосов избирателей могут набрать восемь списков.

1,9% опрошенных выразили готовность голосовать за партию "KPV LV", 1,5% - за партию "Альтернатива".

55,3% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в выборах, а 27,2% отметили, что скорее примут участие.

Опрос проводился в начале июля.