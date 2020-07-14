Фото и видео ⟩ Его редко увидишь: в Таллинне был замечен экзотический красавец

В Таллинне в Коплиском заливе с начала июля в компании стаи местных белых лебедей-шипунов плавает редкий для Эстонии гость - черный лебедь, пишет Rus.Postimees.
"Заметила его среди камышей, плавал с другими лебедями",
- сказала любительница птиц из Таллинна Реэт Пехка.
Она у школы Rocca al Mare спустилась к морю и бросила взгляд в сторону пляжа Штромки. Единственный черный лебедь выделялся среди белых собратьев. Лебедь, кажется, живет на этом пляже, его замечали и другие прохожие.
Специалист по коммуникациям Таллиннского зоопарка Киллу Куубен заверила, что речь не идет о сбежавшей из зоопарка птице.
Видео: В Коплиском заливе плавает экзотический красавец
Главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви предположил, что черный лебедь мог сбежать из какого-то европейского парка для животных. Австралийских черных лебедей (Cygnus atratus) в качестве декоративных птиц держат во многих парках для животных.
"Черный лебедь не спаривается с лебедями-шипунами, но сдруживается хорошо, он все-таки из того же семейства, - отмечает Тыну Тальви. - Он может с ними вместе зимовать и прожить до конца жизни".
В последний раз в Эстонии черного лебедя видели пять лет назад в марте. Плававшую в маленьком проливе птицу обнаружили сааремааские патрульные полицейские.
По данным издания Saarte Hääl, ранее черного лебедя видели в водах Сааремаа в 2002 году, а в Хийумаа - в 2008 году.
В 2013 году Таллиннский зоопарк отправил на лето пару черных лебедей в пруд Кадриорга. Больше подобное не повторялось, поскольку люди закормили до смерти белым хлебом самку лебедя.
Черный лебедь в основном обитает на юго-востоке и юго-западе Австралии. Ранее многочисленный вид птиц на данный момент во многих местах уничтожен. По данным Википедии, в мире живет полмиллиона черных лебедей.
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