Заснул и дважды перевернулся: пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Курземе

Из поврежденного автомобиля водителя вытащили сотрудники полиции.

В месте совершения ДТП ведутся ремонтные работы, установлены временные светофоры. Водитель врезался в один из них, что стало и причиной аварии, рассказал свидетель.

"И затем последовали два переворота и машина упала на крышу. К счастью, он был пристегнут. После этого он сам сказал, что заснул", - рассказал свидетель.

Также он отметил, что у водителя это уже не первый раз, когда он садится пьяным за руль.

44-летний водитель доставлен в больницу, в его выдохе было констатировано 2,42 промилле алкоголя.

Начато расследование.

Смотрите сюжет на латышском языке: