Заснул и дважды перевернулся: пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Курземе

В воскресенье, 12 июля, в волости Варвес водитель вызвал аварию. В результате ДТП автомобиль дважды перевернулся, а водитель сказал, что заснул, рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3 свидетель происшествия.
Из поврежденного автомобиля водителя вытащили сотрудники полиции.
В месте совершения ДТП ведутся ремонтные работы, установлены временные светофоры. Водитель врезался в один из них, что стало и причиной аварии, рассказал свидетель.
"И затем последовали два переворота и машина упала на крышу. К счастью, он был пристегнут. После этого он сам сказал, что заснул", - рассказал свидетель.
Также он отметил, что у водителя это уже не первый раз, когда он садится пьяным за руль.
44-летний водитель доставлен в больницу, в его выдохе было констатировано 2,42 промилле алкоголя.
Начато расследование.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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