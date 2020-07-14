Видео ⟩ "Я уйду, а потом заплачу вам все деньги". Ефремова обвинили в попытке подкупа инспектора

На кадрах можно слышать голос, который, возможно, принадлежит артисту.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги",

- говорит голос. В свою очередь полицейский игнорирует это.

Помимо этого, в программе был показан ролик, на котором Михаил демонстрирует неприличный жест во время медицинского освидетельствования.

Как пишет "Медуза", адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сюжет программы о предполагаемой взятке является "хайпом".

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.